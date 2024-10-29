В Петербурге начнет холодать 29 октября

Влияние антициклона принесет в Петербург ясную, но прохладную погоду, сообщает 28 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Облаков будет немного, осадков в городе не ожидается, хотя в восточных районах Ленинградской области возможны кратковременные дожди. Северный ветер обеспечит приток холодного воздуха, так что даже при солнечном свете потепления не предвидится.

Температура воздуха в Петербурге составит +5…+7 градусов, в Ленинградской области — от +3 до +8 градусов. Ветер северо-западный, скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление поднимется до 763 мм рт. ст., превышая норму.

В среду возможны дожди и усиление ветра, температура повысится до +8…+10 градусов.

фото: ЗАКС.Ру