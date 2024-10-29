Петербуржцы чаще других россиян страдают от упадка сил

Согласно данным сервиса hh.ru и Halsa, этой осенью треть работников в Петербурге испытывают серьезные трудности с концентрацией на работе. По всей России осенний упадок сил затронул 37% опрошенных, однако в Петербурге это состояние отмечают вне зависимости от возраста и пола. В частности, 48% горожан затрудняются сфокусироваться на рабочих задачах.

Чаще всего на отсутствие энергии жалуются работники от 18 до 24 лет (46%) и сотрудники старше 55 лет (44%). Тем не менее, 48% петербуржцев заявили, что сил на работу у них пока хватает, особенно среди опрошенных от 35 до 54 лет (65%) и респондентов до 18 лет (60%).

Среди профессиональных групп чаще других жалуются на осеннюю хандру IT-специалисты (59%), работники науки и образования (46%), а также маркетологи (45%).

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