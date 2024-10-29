Беглов рассказал об участии петербуржцев в озеленении города

Каждую весну и осень в рамках акции "Петербург зеленый" жители города вместе с садоводами высаживают деревья и кустарники. Этой осенью в 26 парках, скверах и бульварах было высажено 440 деревьев и 1700 кустарников, сообщила 29 октября пресс-служба Смольного.

Первое мероприятие прошло 25 сентября в Таврическом саду: ученики 6-10 классов и местные жители высадили 100 кустов спиреи и 100 — вейгелы. Акция завершится в Московском парке Победы, где студенты Юридического института посадят липы.

Также аллеи из 20 ив появились на проспекте Народного Ополчения, 50 черёмух — на проспекте Космонавтов, 40 кустов спиреи, 40 лапчатки и 10 яблонь — вдоль Охты, а в Колпинском парке высадили липы. На Дудергофском канале заложена аллея памяти с 70 березами.

Этой осенью в Петербурге высадят 5,7 тысяч деревьев, 30 тысяч кустарников, 297 тысяч тюльпанов и 27 тысяч других луковичных цветов. К концу года на подведомственных Комитету территориях появится 10 тысяч деревьев, 114,5 тысяч кустарников и 5,5 миллионов цветов.

фото: ЗАКС.Ру