Беглов рассказал о повышении освещенности Мельничной улицы в три раза

В Невском районе на Мельничной улице завершили реконструкцию наружного освещения, сообщила 29 октября пресс-служба Смольного. Специалисты "Ленсвета" проложили 1,5 км кабеля и установили 70 светильников на 62 опорах, осветив всю улицу от набережной Обводного канала до Глухоозерского шоссе.

Губернатор Александр Беглов отметил, что модернизация освещения соответствует целям создания комфортной и безопасной среды в Петербурге, охватывая все улицы, кварталы и промышленные зоны. Современное оборудование повышает качество освещения и безопасность, а также экономит бюджетные средства.

Ранее только 500-метровый участок улицы имел освещение; теперь освещенность всей улицы увеличена втрое. В 2024 году в Невском районе планируют улучшить освещение еще на двух кварталах, а также на улицах Юннатов и Ольги Берггольц. Всего в этом году в рамках программы в городе модернизируют освещение на 35 улицах, в 24 кварталах и 14 парках.

фото пресс-службы Смольного