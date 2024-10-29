Поезд с углем сошел с рельсов в Ленобласти

На станции Лужская в Ленинградской области два вагона грузового поезда с углем сошли с рельсов, сообщили 29 октября в Октябрьской железной дороге (ОЖД) и Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 29 октября в 06:42. Пострадавших нет, задержек в движении пассажирских поездов также не зафиксировано. На месте работают восстановительные службы, а также Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин. Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Прокуратура проверит безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, причины происшествия выясняются.

фото пресс-службы транспортной прокуратуры