Депутат ЗакСа Шишкина рассказала о ходе реконструкции ДК "Невский"

Фонд "Газпром культурные инициативы" сообщил, что реконструкция заброшенного ДК "Невский" на проспекте Обуховской обороны начнется после передачи городу нового стадиона, построенного неподалеку. Об этом стало известно 29 октября от депутата ЗакСа Марины Шишкиной, получившей ответ на обращение.



Здание ДК пустует с 2015 года, его фасады расписаны граффити, коммуникации отключены, а состояние признано аварийным. Площадь постройки составляет 11,2 тысячи квадратных метров, территория выходит к Неве.



В 2010-х девелопер Setl City выкупил объект, планируя на его месте апарт-отель, однако в 2022 году жители города выступили против сноса здания. Урбанисты во главе с активистом Даниилом Ворониным предложили проект реконструкции, предполагающий создание культурного и общественного центра с коворкингом, кафе и выставочными залами.



Фонд "Газпром" пообещал учесть мнение горожан и продолжает работать над проектом обновления ДК "Невский".

фото из Telegram-канала Марины Шишкиной