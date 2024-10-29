Госдума приняла закон об ужесточении мер против незаконной миграции

Госдума РФ приняла закон, ужесточающий наказание за организацию незаконной миграции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 октября.

Теперь организация незаконной миграции, совершенная организованными группами, классифицируется как особо тяжкое преступление. Закон предусматривает тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет и штраф от 3 до 5 млн рублей.

Изменения касаются статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которая теперь устанавливает минимальный срок наказания — два года, а также штраф до 500 тыс. рублей. За использование поддельных документов при организации нелегальной миграции предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Те же санкции будут применяться к нарушителям, использующим служебное положение.

На заседании парламента также приняли закон, по которому преступления, совершенные нелегальными мигрантами, станут отягчающим обстоятельством. Кроме того, были одобрены меры по внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов и введению исключительного права государственных учреждений на проведение экзаменов для мигрантов.

фото: ЗАКС.Ру