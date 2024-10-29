В Петербурге СК возбудил дело о взятке в отношении сотрудника таможни

Заместитель начальника отдела Северо-Западной электронной таможни задержан по подозрению в получении взятки, сообщили 29 октября в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Ведомство возбудило уголовное дело о получении должностным лицом взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

В таможне фигурант занимал пост замглавы отдела административных расследований. По версии следствия, предложение о взятке он получил от представителя компании, занимающейся оптовой торговлей кормами. Деньги предназначались "за неприменение обеспечительных мер, наложенных на товар в связи с нарушением установленных правил при его ввозе", уточнили в СК.

В дальнейшем фигурант якобы подыскал посредника для передачи денег. Как сообщили в силовом ведомстве, днем 28 октября он получил от посредника 150 тысяч рублей в рамках оперативно-разыскного мероприятия и был задержан сотрудниками службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.

Обвинение сотруднику таможни предъявлено, вопрос об избрании меры пресечения решается. Действиям посредника планируется дать правовую оценку в рамках расследования уголовного дела.

Днем ранее в Петербурге стало известно о задержании замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Центрального района Руслана Сентемова. Ему вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (п. а ч. 3 ст. 286 УК РФ). Октябрьский районный суд отправил силовика в СИЗО до 25 декабря.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу (скриншот видео)