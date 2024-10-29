Госдума приняла в I чтении законопроект для улучшения связи на дорогах

Госдума упростила условия для размещения инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог, приняв в первом чтении законопроект, предложенный группой сенаторов и депутатов, передала 29 октября "Парламентская газета".

Документ был разработан по поручению президента после его Послания Федеральному Собранию, пояснил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, инициатива направлена на обеспечение устойчивого и качественного приема связи на федеральных и региональных трассах, особенно в таких регионах, как Дальний Восток и Сибирь, где уровень доступа к связи и интернету остается недостаточным.

Законопроект предусматривает изменения в законы "О связи" и "Об автомобильных дорогах", устраняя противоречия между ними. Это позволит эффективно применять нормы связи при строительстве и ремонте автодорог.

Документ также вводит возможность строительства, эксплуатации, капитального ремонта и переноса линий связи в пределах полос отвода дорог, с учетом градостроительных норм и особенностей дорожного законодательства. Закреплено и право использования земельных участков в этих зонах для размещения объектов связи на условиях публичного сервитута.

фото: ЗАКС.Ру