Дорожные службы готовятся к мокрому снегу и морозам на КАД и трассах Ленобласти

Подрядные организации, обслуживающие КАД Петербурга и федеральные трассы Ленобласти, перешли на усиленный режим работы из-за сложных погодных условий, сообщает 29 октября пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", передает "Фонтанка".

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 30 октября в Ленобласти ожидаются дожди, местами сильные, возможен мокрый снег. Днем прогнозируется сильный ветер — до 15-20 м/с, а ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.

На 31 октября прогнозируют небольшие осадки и дневную температуру от 0 до +5 градусов, ветер до 7-18 м/с. На 1 ноября синоптики обещают местами сильные осадки в виде мокрого снега.

В дорожном управлении призывают водителей соблюдать ПДД, избегать опасных маневров и не мешать работе дорожной техники, а перед выездом проверять техническое состояние автомобиля.

фото: ЗАКС.Ру