Дефицит дворников и механизаторов сохраняется в Петербурге

В Петербурге сохраняется дефицит дворников и механизаторов — на сегодняшний день трудоустроено только 75% от нужного числа сотрудников, сообщил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.

По состоянию на 28 октября в городе работают 1300 механизаторов и 800 дворников, при этом набор персонала продолжается, уточнил Пониделко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В 2024 году для зимней уборки город закупил 288 единиц новой техники, всего в распоряжении 1 671 единица. Для обработки дорог и тротуаров закуплено 150 тысяч тонн технической соли и 80 тысяч тонн песка, что составляет около 50% от потребности. Также запланировано использование 20 тонн противогололедного средства "Бионорд".

фото: ЗАКС.Ру