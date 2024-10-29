Путин рассказал о необходимости "экономики высоких зарплат" в России

Президент России Владимир Путин заявил 29 октября, что стране нужна "экономика высоких зарплат", и что власти будут работать в этом направлении, передает "Парламентская газета".

На съезде Федерации независимых профсоюзов РФ он подчеркнул, что такие изменения станут основой для повышения производительности, модернизации компаний, создания качественных рабочих мест и обновления технологической базы.

Президент отметил, что организация следит за ситуацией на рынке труда и динамикой зарплат, подчеркнув, что доходы россиян в целом растут быстрее инфляции. По его словам, в июле средняя зарплата с учётом инфляции увеличилась на 8,1% по сравнению с прошлым годом.

фото с сайта Кремля