Депутат Госдумы предложил постепенно сокращать время продажи алкоголя

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев поддержал предложение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова об ограничении времени продажи алкогольной продукции в магазинах, сообщило 30 октября РИА "Новости".

По мнению парламентария, вводить такие меры постепенно нужно не только для будних дней, но и для выходных. Иначе, как считает Хамзаев, люди могут начать "закупаться впрок" в дни, когда ограничение времени продажи не такое строгое.

"Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", - заявил Хамзаев.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подготовил законопроект, согласно которому на территории региона может быть ограничена продажа алкогольных напитков. Чиновник предлагает в будние дни сократить временной интервал для продажи спиртного лишь до двух часов - с 12.00 до 14.00. При этом в выходные и праздничные дни, по замыслу Филимонова, новые ограничения действовать не будут.

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