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Новости 9:17

Депутат Госдумы предложил постепенно сокращать время продажи алкоголя

фото ЗакС политика Депутат Госдумы предложил постепенно сокращать время продажи алкоголя

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев поддержал предложение  губернатора Вологодской области Георгия Филимонова об ограничении времени продажи алкогольной продукции в магазинах, сообщило 30 октября РИА "Новости"

По мнению парламентария, вводить такие меры постепенно нужно не только для будних дней, но и для выходных. Иначе, как считает Хамзаев, люди могут начать "закупаться впрок" в дни, когда ограничение времени продажи не такое строгое.

"Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", - заявил Хамзаев. 

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подготовил законопроект, согласно которому на территории региона может быть ограничена продажа алкогольных напитков. Чиновник предлагает в будние дни сократить временной интервал для продажи спиртного лишь до двух часов - с 12.00 до 14.00. При этом в выходные и праздничные дни, по замыслу Филимонова, новые ограничения действовать не будут. 

фото ЗАКС.Ру


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