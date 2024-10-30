У Аничкова дворца отремонтировали участок набережной Фонтанки

Капитальный ремонт гранитной стенки участка набережной реки Фонтанки возле Аничкова дворца завершен, сообщили 30 октября в пресс-службе Смольного.

Работы заняли полтора года - с мая 2023-го. За это время был проведен ремонт на участке набережной общей протяженностью 53 метра. Специалисты отреставрировали элементы из гранита и металла, а также заменили старую кладку стенки.

В Смольном также сообщили о планах отремонтировать до конца 2026 года гранитную набережную напротив Новой Голландии протяженностью 456 метров. Работы будут вестись "щадящими методами", чтобы обеспечить сохранность памятников истории и культуры, к которым относятся и сама набережная, и соседние здания.

фото пресс-службы Смольного