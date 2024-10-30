В Петербурге 30 октября во второй половине дня может пойти мокрый снег

В Петербурге ожидают погоду с сильным ветром и мокрым снегом, об этом 30 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тёплого сектора циклона, а во второй половине дня регион пересечёт холодный атмосферный фронт. Из-за этого в городе будет довольно облачно, но вечером возможны прояснения, может даже пойти мокрый снег и усилиться ветер.

Воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 31 октября, пройдут кратковременные дожди, а температура снизится до +6 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру