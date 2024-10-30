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Новости 11:47

Беглов поздравил петербургских судостроителей с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербургских судостроителей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам в День судостроителя, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города поздравил всех тех, кто работает на верфях в Петербурге, а также тех, кто готовит кадры для судостроения. Он отметил, что для города отрасль особенно важна, так как Петербург – родина российского флота.

"Мы живём на родине флота России. Санкт-Петербургу в этом году – 321 год.  Всего на год младше – Адмиралтейские верфи", – сказал Беглов.

Сейчас на петербургских верфях строят около 60-ти кораблей и судов. Также в Петербурге занимаются строительством морской техники и судов для освоения Арктики.

В конце губернатор пожелал судостроителям крепкого здоровья, оптимизма и трудовых побед.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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