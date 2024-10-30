Приставы в Петербурге взыскали более 670 млн штрафов за нарушение ПДД

Количество исполнительных производств в работе судебных приставов в Петербурге остается значительным, заявила 30 октября заместитель руководителя ГУ ФССП по региону Кристина Кашина в ходе пресс-конференции в ТАСС. В этом году в работе сотрудников управления находилось свыше 2,5 млн исполнительных производств, взыскать по которым удалось 23,5 млрд рублей, следует из ее слов. За нарушения правил дорожного движения взыскали более 670 млн рублей.

— Приоритетом в нашей деятельности являлось восстановление нарушенных прав граждан и организаций. Мы уделяли особое внимание мерам поддержки, взысканию по категориям в пользу социально незащищенных граждан и социально важных исполнительных производств, — поведала Кашина.

Объем взысканной задолженности по заработной плате составил в городе около 200 миллионов рублей. В бюджет различных уровней удалось взыскать более 3,2 млрд рублей, в том числе более 940 млн рублей исполнительского сбора. Сумма взысканных штрафов за нарушение правил дорожного движения составила 672 млн рублей, за неоплату жилищно-коммунальных услуг — 1,6 млрд рублей.

— Ну и конечно, перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, имеются в виду прямые поставщики, за газ, тепло и электроэнергию также взыскали порядка 450 млн рублей, — продолжила перечислять сотрудница ФССП.

Также судебные приставы взыскали более 1,3 млрд рублей по задолженностям в связи с неуплатой алиментов. Это на 200 млн рублей больше, чем годом ранее.

При этом 110 млн рублей в этом году приставам удалось взыскать благодаря ограничению специальных прав неплательщиков по алиментам, в том числе лишения их права управлять транспортом. Такая мера, как ограничение возможности выезда за рубеж, позволила взыскать с должников около 20 млн рублей, отдельно отметила Кашина. Сейчас территорию России не могут покинуть восемь тысяч неплательщиков по алиментам, а общее количество должников с запретом выезда из страны составляет 210 тысяч человек. Основанием для подобного ограничения служит наличие задолженности по алиментам или по производствам о взыскании морального вреда в размере более 10 тысяч рублей. По остальным категориям ограничение возможно при задолженности свыше 30 тысяч рублей, отметила Кашина. В то же время, если долг не был погашен в течение двух месяцев, планка для ограничения выезда снизится до 10 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: Пресс-центр ТАСС (скриншот трансляции)