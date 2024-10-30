В Петербурге появятся остановки для междугородних автобусов у трех станций метро

В Петербурге рядом с тремя станциями метро и в аэропорту Пулково появятся станции для остановки межрегиональных и международных пассажирских автоперевозок, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент в Петербурге есть всего одна станция, которая полностью отвечает всем требованиям – это автобусный вокзал на Обводном канале.

Новые станции собираются сделать в петербургском аэропорту Пулково и у станций метрополитена "Балтийская", "Московская" и "Автово". В администрации пообещали, что они будут соответствовать единым требованиям к качеству и безопасности.

Первое время станции будут работать как промежуточные пункты между автовокзалом на Обводном и конечной остановкой. В дальнейшем от станций будут ездить автобусы в Москву, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области, а также в Республику Беларусь.

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