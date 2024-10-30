Подсветкой берегов Финского залива будут заниматься в "Лахта Центре"

АО "Зенит-Арена" объявило тендер на поиск подрядчика для проекта прокладки сетей связи, необходимых для создания единой архитектурно-художественной подсветки побережья Финского залива в Приморском районе Петербурга, об этом 30 октября пишет "Деловой Петербург".

В планах компании объединить в систему подсветки ключевые объекты – от "Лахта Центра" до "Газпром Арены" и Яхтенного моста.

Маркетинговые исследования по проекту стартовали 17 октября. Несмотря на относительно небольшую стоимость контракта – 14 млн рублей, проект содержит интересные технические детали, например, централизованное управление подсветкой будет распространяться на такие знаковые объекты, как МФК "Лахта Центр", гостиница "Лахта Тауэрс", Триумфальный столп с Петром I, будущие Культурно-информационный центр "Полтава" и "Экогалерея", база водных видов спорта, Яхтенный мост, каток и бассейн у стадиона, а также участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) от Вантового моста до Васильевского острова.

Согласно документации, предусмотрена возможность управления подсветкой с обзорной площадки на 86-м этаже башни МФК "Лахта Центр".

Фото: ЗАКС.Ру