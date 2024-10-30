Забота о старших: В МО "Лисий Нос" прошла тренировка для людей старше 55 лет

В МО "Лисий Нос" 29 октября прошла зарядка в рамках программы "Кислород-О2: Омоложение и Оздоровление", которую провела главный специалист спортивного подразделения округа и тренер Александра Позднякова. Мероприятие состоялось на свежем воздухе – на спортивной площадке на Морском проспекте.

Занятия были организованы для жителей поселка старше 55 лет, которые занимаются в группе "Здоровье". Тренировки являются частью широкой программы оздоровительных мероприятий, направленных на поддержание физического состояния и активности пожилых людей. Главные цели занятий в округе, по словам Поздняковой, это увеличение количества граждан, регулярно занимающихся спортом, повышение престижа ведения здорового образа жизни и снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя среди населения.

В МО "Лисий Нос" доступны разнообразные активности: здесь организуются дыхательные практики у залива, общая физическая подготовка, танцы, зумба, суставная гимнастика и многое другое. Тренер Александра Позднякова отметила, что Лисий Нос в вопросах спорта особенно отличается от остальных округов как раз количеством различного спортивного досуга.

Также в поселке проводятся занятия по скандинавской ходьбе, которую Позднякова и её группа называют северной. Занятия идут с апреля 2021 года. Тренер отметила, что такие виды спорта особенно важны для категории людей старше 55 лет.

Помимо Поздняковой, занятия с октября по май также проводят еще два тренера. Они с жителями занимаются футболом и катаются на сапсерфах. Несмотря на небольшой состав тренерской команды, в Лисьем Носу проводят до девяти занятий в неделю для разных категорий участников. В теплое время года они проходят на улице, а с октября по май группы собираются в зале. Тренировки для группы "Здоровье" включают в себя занятия по северной ходьбе, суставной и дыхательной гимнастике и программе "Здоровая спина".

Александра Позднякова рассказала о недавних успехах группы муниципалитета.

"Крайний раз спортсмены из группы "Здоровье" приняли участие во всероссийском дне ходьбы, который проходил в Приморском парке Победы 5 октября 2024 года", – сказала тренер.

Она добавила, что занимающиеся в группе "Спорт" тоже не отстают от более пожилых товарищей и участвуют в городских соревнованиях по ходьбе.

Во вторник, 29 октября, по словам Поздняковой, людей на занятие пришло не очень много, так как она недавно находилась на больничном и о том, что занятия будут, стало известно только накануне. По ее словам, иногда на тренировку может собраться более 40 человек.

На занятии царила дружеская и теплая атмосфера. Участники были в приподнятом настроении, приветливо общались с тренером Александрой, будто с давней подругой, заботились об ее самочувствии после больничного. Все старались выполнить упражнения с улыбками и искренним энтузиазмом, заряжая друг друга энергией и поддерживая. Каждый участник, независимо от уровня физической подготовки, активно включался в процесс, стремясь повторить все движения за тренером. Сложилось ощущение, что занятия для них – это не только путь к здоровью, но и радость общения и взаимной поддержки. Как отметила тренер, многие жили в поселке 50 лет и не знали, кто живет с ними, а познакомились только сейчас, на занятиях.

Александра Позднякова отметила, что финансирование всех мероприятий производится за счёт бюджета, что делает занятия доступными для жителей муниципального образования "Лисий Нос". В планах у организаторов спортивного досуга в округе – увеличить количество занимающихся спортом. Специалист добавила, что, на данный момент, в Петербурге уже начинает стремительно увеличиваться количество людей, интересующихся здоровым образом жизни.

























фото Екатерины Углевой, ЗАКС.Ру

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