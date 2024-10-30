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В Петербурге остановят движение судов из-за закрытия дамбы 31 октября

фото ЗакС политика В Петербурге остановят движение судов из-за закрытия дамбы 31 октября

Движение судов через петербургскую дамбу остановят из-за регламентных работ, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

Затворы дамбы закроют в 9 утра в четверг, 31 октября. Работы продлятся до 18 часов вечера этого же дня. Из-за этого движение судов будет полностью остановлено.

При этом уточняется, что работы не повлияют на движение автомобилей. Мост будет открыт. 

Стоит отметить, что в Петербурге, несмотря на существование дамбы, вода прибывает. По данным ФБУ Администрация "Волго-Балт", уровень воды у Горного института составляет 106 сантиметров.

Фото: ЗАКС.Ру


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