Парламент Петербурга продляет мораторий на закон о КРТ до 2026 года

Заксобрание Петербурга 30 октября приняло в первом и втором чтении законопроект, который продлевает приостановку некоторых положений городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ) до 2026 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Напомним, временные мораторий на действие закона продлевается уже больше двух лет. Инициативу об очередном продлении подготовили все шесть фракций городского парламента.

По словам депутата Дениса Четырбока, сейчас парламент ждет, пока их коллеги из Государственной думы рассмотрят инициативу петербургских депутатов с предложениями по корректировке федерального законодательства.

Напомним, в Петербурге закон о КРТ был принят в спешном порядке летом 2022 года. Норма предполагает, что так называемые "хрущевки" могут быть снесены вне зависимости от состояния здания для строительства нового жилья. Владельцы квартир в таких домах выступили с резкой критикой закона. После общественной кампании против нормы губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить действие закона. Предполагалось, что в период паузы законотворцы смогут изменить норму с учетом мнения жителей.

Обновление 15:40: Законопроект о продлении приостановки действия закона о КРТ прошел третье чтение на внеочереном заседании ЗакСа 30 октября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру