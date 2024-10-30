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Новости 16:54

На КАД в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием грузовика и автокрана

фото ЗакС политика На КАД в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием грузовика и автокрана

Петербургские и областные правоохранительные органы проводят проверку по факту смертельного ДТП с участием грузовика и автокрана на Кольцевой автодороге (КАД), об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в Ломоносовском районе Ленобласти. В результате инцидента погиб водитель самосвала. Кроме этого, полиции стали известны некоторые подробности происшествия.

По предварительным данным, столкновение самосвала и автокрана произошло в 13:15 в среду, 30 октября. Водитель грузовика совершил столкновение с автокраном, который двигался в попутном направлении. После этого автокран опрокинулся на встречную полосу.

Также на место должна приехать следственно-оперативная группа.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти


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