Прокуратура хочет через суд обязать МО "Смольнинское" убрать детскую площадку

Прокурор Центрального района подал иск к администрации МО "Смольнинское" с требованием демонтировать игровое оборудование детской площадки на 8-й Советской улице, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства.

По итогам проверки прокуратуры выяснилось, что муниципалы разместили оборудование площадки в охранной зоне тепловых сетей. Спорное благоустройство надзорное ведомство выявило возле дома 26 на 8-й Советской улице. Иск районного прокурора к администрации муниципалитета находится на рассмотрении.

Согласно действующим нормам, в охранной зоне тепловых сетей запрещено размещать игровые и спортивные площадки, а также, например, остановки общественного транспорта.

Ранее в ГУП "ТЭК" рассказывали, что сотрудники предприятия начали размещать предупреждающие таблички на детских площадках, расположенных с нарушениями.

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