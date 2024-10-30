В Петербурге могут увеличить выплаты студенческим семьям

Правительство Петербурга подготовило поправки в Социальный кодекс, касающиеся поддержки семей, следует из опубликованного 30 октября проекта. Среди прочего документ предусматривает возможность увеличения ежемесячной выплаты студенческим семьям. Ознакомиться с текстом можно на сайте Смольного, где он выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Проект уточняет понятие "студенческая семья". Сейчас под ней понимается семья с несовершеннолетними детьми, в которой оба родителя впервые получают очное образование в колледже или вузе. Инициатива уточняет, что из числа студентов вузов речь может идти о тех, кто учится на специалитете или бакалавриате.

Сейчас студенческие семьи имеют право на ежемесячную выплату в размере 3 457 рублей. В случае изменения Соцкодекса им планируют перечислять сумму в размере прожиточного минимума на детей, установленного в Петербурге. Сейчас это 16 039 рублей.

Кроме того, проект предусматривает, что ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей вплоть до достижения ими трехлетнего возраста в Петербурге будет равняться величине прожиточного минимума на детей по состоянию на год обращения. Сейчас это значение ежегодно меняется в соответствии с корректировкой размера детского прожиточного минимума.

Размер ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием следующего ребенка хотят увязать с размером уже выплачиваемого пособия на старшего брата или сестру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру