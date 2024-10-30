Двух петербургских полицейских задержали по подозрению в получении взятки

В Петербурге задержали двух сотрудников полиции по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербуругу.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОКОН УМВД по Красносельскому району и его знакомого, который работал участковым уполномоченным территориального отдела полиции УМВД России по Кировскому району.

По версии следствия, они якобы потребовали 1,8 млн рублей за непроведение проверки после обнаружения у горожанина, предположительно, наркотического вещества. Оперуполномоченный ОКОН во вторник, 29 октября, часть взятки получил в размере 500 тысяч рублей в рамках оперативно-разыскного мероприятия, однако после этого его задержали.

Сейчас полицейским уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру