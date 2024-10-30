ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:18

Двух петербургских полицейских задержали по подозрению в получении взятки

фото ЗакС политика Двух петербургских полицейских задержали по подозрению в получении взятки

В Петербурге задержали двух сотрудников полиции по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербуругу.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОКОН УМВД по Красносельскому району и его знакомого, который работал участковым уполномоченным территориального отдела полиции УМВД России по Кировскому району.

По версии следствия, они якобы потребовали 1,8 млн рублей за непроведение проверки после обнаружения у горожанина, предположительно, наркотического вещества. Оперуполномоченный ОКОН во вторник, 29 октября, часть взятки получил в размере 500 тысяч рублей в рамках оперативно-разыскного мероприятия, однако после этого его задержали.

Сейчас полицейским уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 октября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама