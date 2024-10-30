В Мариинский дворец вернулись мраморные собаки

На парадную лестницу Мариинского дворца вернулись мраморные собаки, которые находились на реставрации, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Отреставрированных собак открыли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский.

"Для нас это очень важное событие и один из самых дорогих подарков к 30-летию петербургского парламента. Изображения собак вернулись на свое место, но многое в их истории до сих пор остается тайной", – сказал спикер ЗакСа.

Губернатор города подчеркнул, что в городе значительные средства из бюджета тратятся на восстановление исторического наследия.

Фото: Константин Леньков/ЗАКС.Ру