Более 50 мужчин доставили в отделы полиции по итогам рейда в Гатчинском районе

Полицейские провели масштабный антинаркотический рейд в Гатчинском районе Ленобласти в ночь на 30 октября. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 31 октября сообщили, что выбор пал на несколько населенных пунктов, где провели тотальные проверки.

В ведомстве уточнили, что обыски проходили в местах компактного проживания кочевого народа, среди которых традиционно распространены криминальные виды бизнеса, включая производство и продажу запрещённых веществ

Основанием для рейда стали несколько уголовных дел, находящихся в производстве антинаркотического следственного подразделения полиции. Всего было проведено несколько десятков обысков. В одном из частных домов в деревне Новосиверская, принадлежащем одной семье, обнаружили оборудование для изготовления синтетических наркотиков и несколько килограммов неизвестного вещества, направленного на экспертизу.

Кроме того, у подозреваемых изъяли 15 миллионов рублей и незарегистрированное оружие, включая два травматических пистолета и охотничье ружье. В отделы полиции для разбирательства доставили более 50 мужчин, которых специалисты проверили на употребление запрещённых веществ. Одновременно работники военкоматов вручали уведомления о постановке на воинский учет.

Также сотрудники Госавтоинспекции проверили транспортные средства и выявили 15 автомобилей с возможной подделкой номерных агрегатов. Все они были изъяты и отправлены на спецстоянку для проведения экспертизы. В случае подтверждения подозрений владельцев машин привлекут к уголовной ответственности, подытожили в ведомстве.

скриншот из видео пресс-службы ГУ МВД