Петербуржцы стали тратить на лекарства на 14% больше

С января по сентябрь 2024 года петербуржцы потратили на лекарства 61,58 миллиарда рублей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена упаковки препаратов увеличилась до 464 рублей, что на 18% выше, сообщают 30 октября "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на DSM Group.

Наибольший рост цены показали препараты для лечения заболеваний кожи (до 331 рубля, на 27,3%), нервной системы (до 341 рубля, на 20,5%) и пищеварительного тракта и обмена веществ (до 528 рублей, на 17,6%).

Продажи лекарств для лечения нервной системы за девять месяцев выросли на 18,6%, достигнув 7,48 миллиарда рублей. Препараты для костно-мышечной системы принесли 4,87 миллиарда рублей, увеличившись на 16,5%, а для пищеварительного тракта и обмена веществ — 12,1 миллиарда рублей (рост на 16,7%). Несмотря на рост затрат, общий объём продаж в упаковках снизился на 3% до 132,7 миллиона единиц, что указывает на рост средней стоимости лекарства.

Средняя цена отечественных препаратов выросла на 20%, в то время как стоимость импортных упаковок увеличилась на 16%. При этом потребление российских лекарств в упаковках сократилось на 3,9%, а импортных — на 2,7%.

фото: ЗАКС.Ру