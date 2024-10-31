Полиция Петербурга обыскала бар с консуматоршами

Петербургские полицейские задержали предполагаемого владельца бара с консуматоршами в центре города, а также самих сотрудниц заведения. Об этом 31 октября сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина организовал бар, нанял администраторов и пригласил на работу девушек, задачей которых было знакомство с состоятельными мужчинами и их привлечение в заведение. Посетители заказывали напитки и блюда по завышенным ценам, и, получив счёт, осознавали, что стали жертвами мошенничества, после чего обращались в полицию.

Волк уточнила, что задокументированный ущерб от действий группировки уже превысил 820 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы со штрафом и ограничением свободы до двух лет.

В рамках дела полиция провела обыски по адресам подозреваемых и в самом баре, где были изъяты платёжные терминалы, кассовые чеки, документы и другие вещественные доказательства. По данным Волк, фигурантам уже избрали различные меры пресечения.

скриншот видео из Telegram-канала Ирины Волк