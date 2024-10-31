Кабмин разработал план подготовки специалистов для строительной сферы и ЖКХ

Численность работников в строительстве и ЖКХ по итогам 2024 года должна составить 6,5 миллиона человек, согласно Концепции подготовки кадров для отрасли до 2035 года, утвержденной Правительством.

Согласно документу, на который 31 октября ссылается пресс-служба кабмина, в 2030 году число занятых в сфере строительства и ЖКХ планируется увеличить до 6,8 миллиона, а к 2035 году — до 7,3 миллиона человек. Ожидается, что отраслевые вузы и колледжи будут готовить больше молодых специалистов для этих направлений.

В правительстве заявили, что образовательным учреждениям предписано сокращать разрыв между учебными программами и реальными потребностями отрасли. Вузы и техникумы планируют усилить практическую часть обучения, при участии в разработке программ предприятий реального сектора.

Также будет продолжена работа по созданию корпоративных кафедр и внедрению стипендиальных программ. Для популяризации профессий в строительстве планируется проводить конкурсы детских и молодежных работ, а также распространять информацию о развитии отрасли и целевых наборах через соцсети и мессенджеры.

фото: ЗАКС.Ру