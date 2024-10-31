Беглов: Петербург помнит и скорбит о жертвах авиакатастрофы над Синаем

Сегодня, 31 октября, исполняется девять лет с момента теракта, унесшего жизни 224 человек в небе над Синайским полуостровом. В честь этой годовщины губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что петербуржцы будут хранить память о погибших.

Он отметил, что за девять лет с трагедии маленькая Дарина Громова могла бы уже пойти в школу и радовать своих родных, но осталась десятимесячной малышкой — "главным пассажиром" рейса 9268. Губернатор подчеркнул, что все петербуржцы восприняли эту трагедию как личную утрату, но особенно это касается тех, кто потерял своих близких.

Беглов заявил, что город продолжит оказывать помощь и поддержку тем, кто пережил потерю. Он добавил, что, несмотря на прошедшие годы, боль утраты все еще остается в сердцах людей. Губернатор отметил, что хотя изменить прошлое невозможно, Петербург будет хранить память о погибших, и мемориал "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище служит символом скорби и памяти города.

фото из Telegram-канала Беглова