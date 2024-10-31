Смольный потратит до 3,1 млн рублей на интернет-трансляции в 2025 году

Комитет по информатизации и связи организовал 31 октября электронный аукцион на право транслирования в интернете мероприятий, проводимых органами власти Петербурга в 2025 году, следует из данных на портале Госзакупок. Начальная цена контракта составляет 3,1 млн рублей.

Трансляции мероприятий органов исполнительной власти города планируется устраивать во "ВКонтакте" и на RuTube. Предполагается, что при разрешении видео на уровне 1024х576 пикселей следить за ними смогут не менее 500 зрителей. Также исполнитель контракта должен будет обеспечить запись мероприятий в форматах .mp4 или .flv.

Документация предусматривает выезд сотрудников подрядчика к местам проведения трансляций. Это могут быть помещения в здании Смольного либо же студия ТРК "Петербург — Пятый канал" на улице Чапыгина, 6. Не менее чем за полчаса до начала работник должен будет выполнить тестовую передачу данных. Во время трансляции при уменьшении скорости ниже отметки 10 Мбит/с или же в случае иных инцидентов у подрядчика будет 10 минут на исправление ситуации.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру