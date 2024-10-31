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Новости 14:06

В Невском районе планируют построить школу на 1850 учеников

фото ЗакС политика В Невском районе планируют построить школу на 1850 учеников

На проспекте Обуховской Обороны появится новая школа, рассчитанная на 1850 учеников, сообщила 31 октября пресс-служба девелопера Setl Group.

Четырёхэтажное здание, которое возведут в жилом комплексе "Астра Континенталь", будет иметь "П"-образную форму и оснащено лабораториями, мастерскими, актовым залом, столовой и библиотекой площадью около 900 кв. метров. 

Для спортивных занятий предусмотрены два спортзала и два бассейна. В школьном дворе организуют зону для уличных мероприятий и торжественных линеек, а прилегающую территорию благоустроят. Рядом будет создан спортивный кластер площадью свыше 6,5 тыс. м² с футбольным полем, волейбольными и баскетбольными площадками, восьмью беговыми дорожками и зоной для прыжков в длину.

фото: Unsplash


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