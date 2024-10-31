В Калининском районе Петербурга 140 домов осталось без отопления

Жители 140 домов в Калининском районе Петербурга остались без отопления и горячей воды, сообщила 31 октября "Фонтанка" со ссылкой на местных жителей. По их словам, отключения начались еще вчера.

Пресс-служба ГУП "ТЭК СПб", отвечающая за теплосети, подтвердила MR7, что перебои связаны с переключением зданий. Вначале ТЭК пояснила, что специалисты проведут работы сегодня, но жилищные службы отключили теплоснабжение заранее.

Позже в ГУП "ТЭК" уточнили, что причиной стала авария на тепловых сетях возле дома №19 корпус 3 на проспекте Науки, и ремонтные работы начались 30 октября. К 12:00 31 октября отопление было отключено в 141 доме.

По данным компании, дефект устраняли без ограничения горячего водоснабжения — вода поступала по обратному трубопроводу. К 13:30 сварочные работы завершились, началась подготовка к подключению трубопровода. Завершить замену участка трубы длиной около шести метров и возобновить подачу отопления планируется к 16:00, после чего потребуется несколько часов на запитку и подключение потребителей.

фото: ЗАКС.Ру