В Госдуме рассказали о возможности бесплатно переселиться из аварийного жилья

Бесплатное жилье от государства могут получить граждане льготных категорий и участники программы переселения из аварийного жилья, сообщил 31 октября NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Он уточнил, что переселение возможно после признания жилья аварийным и включения его в госпрограмму. По его словам, право на бесплатное жилье имеют инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, сироты, ветераны, малоимущие и другие льготные категории, при условии подтверждения статуса.

Гаврилов также напомнил, что россияне могут арендовать жилье у государства по договору социального найма, после чего они смогут приватизировать его и получить в собственность.

фото: ЗАКС.Ру