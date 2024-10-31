Из-за гололедицы в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в пресс-службе Смольного. По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать с 21:00 31 октября до 21:00 1 ноября из-за гололедных и изморозевых отложений на дорогах, местами возможна гололедица.

"Желтый" уровень является вторым по степени опасности и указывает на потенциально опасные погодные условия. Жителей просят быть осторожнее на дорогах из-за повышенного риска ДТП.

Синоптики прогнозируют, что 1 ноября в городе ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, при температуре воздуха до +5 градусов.

фото: ЗАКС.Ру