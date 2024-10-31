Свыше 40 га под Петербургом передадут под жилую застройку

В общей сложности 43 гектара в Ломоносовском районе Ленинградской области передадут для строительства жилья, сообщил 31 октября Telegram-канал "Админка Ленобласти". Соответствующие изменения согласовало правительство региона.

Речь идет о земельном участке в северной части городского поселка Новоселье к югу от Сергиево. "Строительством займется группа СевНИИГим по договору о комплексном развитии территорий", — отметил Telegram-канал.

Всего на участке планируется построить 317 тысяч квадратных метров жилья для проживания 9,5 тысяч человек. Предполагается, что дома будут не выше 12 этажей. Кроме того, предполагается строительство школы на 1 050 мест и двух детских садов на 600 мест, а также стадиона, бассейна и спортзалов.

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