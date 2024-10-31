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Новости 19:13

Генпрокуратура признала Young Presidents Organization* нежелательной организацией

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала Young Presidents Organization* нежелательной организацией

Американская неправительственная организация Young Presidents Organization* признана нежелательной на территории России. Такое решение приняла Генеральная прокуратура 31 октября, сообщили на сайте ведомства. 

В Генпрокуратуре заявили, что одной из функций этой американской организации было "перемещение молодых перспективных специалистов на Запад", а деятельность этой НПО "ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе".

Кроме того, по мнению российского надзорного ведомства, YPO* занимается "стимулированием протестной активности населения" и пропагандирует запрещенные в России сообщества. 

 

*Young Presidents Organization признана нежелательной организацией в России

фото ЗАКС.Ру


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