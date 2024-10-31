В Госдуме предложили освободить семьи с одним ребенком от НДФЛ при продаже жилья

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Государственной думе 31 октября внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий освобождение семей с одним ребенком от уплаты НДФЛ при продаже квартиры, сообщила "Парламентская газета".

В настоящее время возможность не платить налог на доход физических лиц при продаже жилья есть у семей, в которых не меньше двух детей. Для этого им нужно соблюсти ряд условий, в том числе приобрести до 30 апреля следующего года после сделки новую более просторную и дорогую недвижимость.

Авторы законопроекта считают, что норму следует распространить и на семьи с одним ребенком. По их замыслу, если у небольших семей появится возможность сэкономить на улучшении жилищных условий, то увеличится вероятность того, что они задумаются о том, чтобы завести и второго ребенка.

Правительство инициативу "Справедливой России – За правду" не поддержало. В заключении ведомства на законопроект указано, что реализация этой идеи может повлечь сокращение доходов региональных бюджетов.

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