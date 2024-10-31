Глава Петергофа Александр Шифман: Наверное, спорт номер один – это футбол

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Город Петергоф - одно из самых крупных муниципальных образований в Петербурге. Глава муниципалитета Александр Шифман в интервью ЗАКС.Ру рассказал, как организован спортивно-оздоровительный досуг для жителей округа. Сейчас на территории Петергофа работает более двух десятков различных секций. Особое внимание в муниципалитете уделяют футболу.

- Какие спортивные, физкультурно-спортивные мероприятия или, например, кружки и секции муниципалы организовывают для жителей Петергофа?

- Спорт в Петергофе достаточно популярен, жители очень активно им занимаются. У нас работает свое муниципальное учреждение - "Спортивно-оздоровительный центр". Оно создано нынешним депутатом Законодательного Собрания Петербурга Михаилом Ивановичем Барышниковым, когда он был главой муниципального образования. Материальная база Спортивно-оздоровительного центра значительно выросла по сравнению с 1999 годом. Это свой стадион с полноразмерным футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной воркаута, легкоатлетической дорожкой для бега и прыжковой ямой. Есть локация, это достаточно большая асфальтированная площадка, где мы, так скажем, пока не решили, что построить. Думаем устраивать там занятия по лазертагу.

Кроме того, у нас в Петергофе 43 дворовые спортивные площадки. В основном это силовые тренажеры и теннисные столы. Настольный теннис пользуется большой популярностью у жителей, поэтому мы стремимся во дворах устанавливать профессиональные антивандальные столы.

- И это всё делает подвед муниципального образования?

- Да, этим занимается социально-оздоровительный центр. Еще у нас свой зал борьбы. В этом зале выросла Ольга Наумкина, которая в этом году стала чемпионкой мира по тайскому боксу. Также у нас есть тренажерный зал и зал борьбы самбо. В них занимаются в основном дети с опытными тренерами.

- Какие виды спорта у вас особенно востребованы?

- У нас 26 секций по 18 видам спорта. На бесплатной основе для детей и жителей Петергофа. Спорт у нас развивается благодаря тому, что и Михаил Иванович Барышников, и я сам активно занимаемся спортом. Трудно сказать, какой именно из видов спорта востребован у жителей больше. Во-первых, наверное, спорт номер один – это футбол. В Петербурге всегда любили и любят футбол. У нас есть футбольные команды различных возрастов. Детские команды есть, любительские, а также ветеранские, которые принимают участие в различных городских соревнованиях.

- В какую сумму это все обходится, какую часть бюджета занимает именно спортивное направление в год?

- Где-то в процентном отношении 2-3%, наверное. Ну, относительно, в абсолютных цифрах, конечно, суммы получаются значительные. Но за счет этих средств дети и другие жители могут бесплатно заниматься любимым видом спорта. А это аренда залов, зарплаты тренерам.

- А если про штат тренеров, кто эти люди?

- Во-первых, у нас есть чемпион мира и Европы Рамиль Курмантаев, который по тайскому боксу тренирует. У нас по другим видам спорта тренируют: заслуженный тренер России Константин Проничев - хоккей. Мастера спорта: Алексей Елисеев - бокс, Дмитрий Радин - самбо, Татьяна Гутникова - художественная гимнастика. Валерий Павлов - баскетбол. Могут что-то дать детям, либо тем, кто хочет регулярно заниматься. Мы сейчас начинаем внедрять программу "10 тысяч шагов", разработали собственный маршрут по Петергофу и будем жителей привлекать, чтобы ежедневно выполнять эту норму.

- Возвращаясь к вашей футбольной сборной. В Петергофе собралась, наверное, одна из самых именитых муниципальных сборных во всем городе. Как вы считаете, может ли в будущем появиться такой полноценный турнир среди муниципальных команд? Есть ли потенциал в этой теме?

- У нас несколько футбольных команд, в том числе ветераны. Вот одна из команд ветеранов, где игроки старше 50 лет, они недавно заняли первое место у нас здесь в чемпионате в Санкт-Петербурге. Команда по мини-футболу 45+ заняла первое место в кубке, в ней, кстати, играет Михаил Иванович Барышников. Если брать муниципальное сообщество, сейчас у нас идет турнир среди муниципалитетов памяти депутата МО "Невский округ" Павла Кочанжи, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Турнир этот набирает обороты, он привлекает игроков и зрителей. Я думаю, у этого муниципального турнира большое будущее.

- Михаил Иванович, помню, выступал за то, чтобы позволить муниципалам тратить средства местного бюджета на финансирование собственных сборных. Какие трудности из-за отсутствия такого полномочия возникают? Кажется, вам даже в личном порядке приходилось помогать деньгами футболистам на экипировку...

- Массовый спорт должен иметь какое-то развитие. Например, футбольные команды, баскетбольные, волейбольные соревнуются в своем муниципалитете, но для дальнейших соревнований перспектив мало. Поэтому возникает необходимость посылать сборные команды на городские и всероссийские соревнования. И Михаил Иванович знает эту проблему и пытается ее решить. Финансирование необходимо на оплату взносов за участие в турнире, на форму и на спортивный инвентарь.

- Как вам идея обратиться в парламент с законодательной инициативой на эту тему?

- Насколько я знаю, Михаил Иванович вышел с такой инициативой и она сейчас обсуждается.

- Вы уже упомянули о программе про десять тысяч шагов. Какие еще, на ваш взгляд, есть перспективные направления в муниципальном спорте? Поделитесь планами.

- Сейчас среди молодежи приобретает очень большое значение такая дисциплина, как киберспорт. Он очень популярен среди молодежи. Мы готовы поддержать это направление и планируем совместить игры за компьютером и на спортивной площадке. Это фиджитал спорт - сочетание и киберспорта, когда ты играешь в футбол на приставке или компьютере 45 минут, а потом вышел на футбольное поле 45 минут отбегал, теми же командами играешь на футбольном поле. Результат - общий итог игры за компьютером и на футбольном поле. По-моему это интересно и молодежи, и среднему поколению.

Проект «Муниципальный спорт» реализован на средства гранта Санкт-Петербурга