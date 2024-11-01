Беглов поздравил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с 60-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 60-летним юбилеем губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

К губернатору региона Беглов обратился как к коллеге и товарищу и отметил, что Петербург и Ленобласть это дружные соседи и единая агломерация.

Также губернатор Петербурга отметил, что Дрозденко активно участвует в программах сближения двух регионов, которые вместе решают транспортные и социальные вопросы.

"Благодарю Вас за неизменную поддержку. У наших регионов общая история и общая цель – благополучие и комфорт жителей. Вы не боитесь никаких трудностей, добиваетесь максимальных результатов", – сказал Беглов.

В конце глава Петербурга пожелал Александру Дрозденко энергии и новых свершений на благо Ленинградской области и России.

Фото: пресс-служба Смольного