Беглов поздравил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с 60-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 60-летним юбилеем губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.
К губернатору региона Беглов обратился как к коллеге и товарищу и отметил, что Петербург и Ленобласть это дружные соседи и единая агломерация.
Также губернатор Петербурга отметил, что Дрозденко активно участвует в программах сближения двух регионов, которые вместе решают транспортные и социальные вопросы.
"Благодарю Вас за неизменную поддержку. У наших регионов общая история и общая цель – благополучие и комфорт жителей. Вы не боитесь никаких трудностей, добиваетесь максимальных результатов", – сказал Беглов.
В конце глава Петербурга пожелал Александру Дрозденко энергии и новых свершений на благо Ленинградской области и России.