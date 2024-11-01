В ЗакС внесли проект о запрете иноагентам состоять в административных комиссиях

На рассмотрение Заксобрания поступил проект о запрете иностранным агентам быть членами административных комиссий Петербурга. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Юрий Гладунов и Денис Четырбок.

Как следует из текста пояснительной записки, проект разработан для приведения городского законодательства в соответствие федеральному. Федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" запрещает иноагентам участвовать в работе комиссий, комитетов, консультативных и иных органов, образованных при органах публичной власти.

"Указанное ограничение распространяется, в том числе, на членов административных комиссий, которые приобрели статус иностранных агентов", — отмечают авторы инициативы.

Сейчас закон "Об административных комиссиях Санкт-Петербурга" запрещает состоять в административных комиссиях лицам с неснятой или непогашенной судимостью, а также недееспособным или же ограниченно дееспособным гражданам.

Административные комиссии формируются при органах исполнительной власти города для рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных законом соответствующим Петербурга. В состав комиссий могут входить муниципальные депутаты и служащие, государственные гражданские служащие и сотрудники территориальных управлений федеральных органов госвласти. Также членами комиссий могут быть представители общественных объединений, имеющие высшее юридическое образование.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру