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Новости 13:17

В Петербурге сразу 17 инспекторов ГАИ уволили из-за нарушений в МРЭО

фото ЗакС политика В Петербурге сразу 17 инспекторов ГАИ уволили из-за нарушений в МРЭО

В Петербурге уволили 17 инспекторов ГАИ одновременно, а руководитель МРЭО на шоссе Революции был понижен в должности, его заместитель получил неполное служебное соответствие, об этом 1 ноября пишет 47news.

Причиной увольнения и понижения стала проверка проведения экзаменов на водительские права.

Экзамены уже в течение десяти лет в России сдают с видеофиксацией, камера со звуком снимает действия сдающего и самого проверяющего. После этого запись передается в МРЭО, там ее копируют и хранят месяц.

Однако уволенные это порядок нарушали, записи передавались не вовремя. Также некоторые записи снимались вне площадки МРЭО. По предварительным данным, начальник МРЭО и его заместитель подали рапорт об увольнении.

Фото: ЗАКС.Ру


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