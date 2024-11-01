В Ленобласти произошел пожар в двухэтажном пассажирском поезде

В Подпорожском районе Ленинградской области загорелся пассажирский двухэтажный поезд маршрутом "Петрозаводск – Москва", об этом 1 ноября сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 31 октября. Сообщение о пожаре поступило недалеко от железнодорожной станции Свирь. Горение произошло из-за проблем с токоприемником.

В ходе работы спасателей было эвакуировано 50 пассажиров, среди них один ребенок.

Вагон сначала обесточили, отцепив от остальной части поезда, а потом оперативно ликвидировали пожар. Информация о пострадавших в результате случившегося не поступала. Надзорные ведомства устанавливают причины произошедшего.

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти