В Ленобласти произошел пожар в двухэтажном пассажирском поезде

В Подпорожском районе Ленинградской области загорелся пассажирский двухэтажный поезд маршрутом "Петрозаводск – Москва", об этом 1 ноября сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 31 октября. Сообщение о пожаре поступило недалеко от железнодорожной станции Свирь. Горение произошло из-за проблем с токоприемником.
В ходе работы спасателей было эвакуировано 50 пассажиров, среди них один ребенок.
Вагон сначала обесточили, отцепив от остальной части поезда, а потом оперативно ликвидировали пожар. Информация о пострадавших в результате случившегося не поступала. Надзорные ведомства устанавливают причины произошедшего.