На Васильевском острове отремонтировали дорожное полотно на двух улицах

На двух улицах на Васильевском острове в Петербурге завершили ремонт дорожного полотна проезжей части, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Ремонт проводился на 2-3 и 14-15 линиях В.О.. На этих улицах расположено много объектов социальной инфраструктуры, например, детская больница Святой Марии Магдалины, несколько поликлиник и многое другое.

В ближайшее время на участках дорожники обустроят тротуары и восстановят нарушенное благоустройство.

Также на Васильевском острове, напомнили в Смольном, выполнили ремонт набережной Макарова от Биржевой площади до набережной реки Смоленки в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: ЗАКС.Ру