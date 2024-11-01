Вице-губернатор Чечина впервые пришла на "прямую линию"

Кадр из трансляции правительства ПетербургаЧлен правительства Петербурга, вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина 31 октября впервые приняла участие в "прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург". Больше часа она рассказывала о деятельности подшефных ей комитетов по молодежной и социальной политике. Также несколько вопросов посвятили муниципальным темам. Как это было - в материале ЗАКС.Ру.

Выступление Натальи Чечиной анонсировалось еще в конце августа, перед выборами губернатора Петербурга, однако дебюта тогда не случилось - трансляцию перенесли на более позднюю дату. Спустя два месяца она все же появилась в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург". Акценты в трансляции были расставлены на работе молодежных организаций и разного рода социальных вопросах.

Множество обращений были посвящены семейным и денежным вопросам. Например, почему нельзя в законе точно описать понятие семьи для получения льгот, будут ли дополнительные выплаты блокадникам в 2025 году и другие. Также в эфире обсудили детские наборы, которые начали вручать петербургским родителям в конце лета. В студии прозвучал вопрос, не хотят ли в Смольном изменить состав подарочного набора, поскольку не всем пришлось по душе такое обилие гаджетов. Чечина пояснила, что все обладатели наборов могут отправить обращение и, возможно, состав подарочных коробок поменяют.

- Потом приняли решение, что нужно обеспечить современные семьи современными гаджетами, если я правильно называю. Ночничок, есть специальный прибор, который нагревает детское питание, есть прибор, который стерилизует соски и бутылочки, видеоняня - она необходима. Мама отлучилась на кухню, ребенок играет - мама наблюдает за ним. Мне тоже кажется, что это очень [необходимо], хотя я бабушка, но мне кажется, это такие важные вещи. Музыкальная игрушка… Я помню: как мой ребенок за этой игрушкой мог наблюдать не знаю сколько, - рассказала мать главы МО "Город Зеленогорск" Дмитрия Чечина.

Оказалось, что петербуржцев волнует, как Смольный будет информировать горожан о приоритетном проекте "Серебряный возраст", направленный на развитие социальной сферы для старшего поколения - такой вопрос прозвучал в ходе прямой линии. Чечина рассказала, что рассказывать об этом будут, как ни странно, на телевидении, в других средствах массовой информации, социальных сетях, а также в поликлиниках и центрах женского здоровья.

- Ну и сарафанное радио, обязательно, - добавила Чечина.

Не остались без внимания и вопросы патриотического воспитания молодежи в период, когда, как выразилась автор вопроса, идет "война за умы". В частности, обсудили молодежные организации при Заксобрании, Горизбиркоме и различных органах исполнительной власти. Отдельно Чечина высказалась о Молодежном парламенте.

- Это же интересно узнать, чем занимается орган представительной власти, они могут выступить с предложениями, чтобы внести какие-то изменения в законодательство действующее. В конце концов, это политическая грамотность. Это, мне кажется, способствует активной жизненной позиции молодежи, - считает Чечина.

Чем именно занимается Молодежный парламент, вице-губернатор не рассказала. Похожие слова она произнесла и про членов Молодежной избирательной комиссии.

Говоря про комитет территориального развития, работу которого Чечина также контролирует, вице-губернатор решила напомнить о муниципальных выборах, которые состоялись в сентябре. Чиновница отметила, что порядка 600 человек "подтвердили" свои полномочия, избравшись вновь.

- Их [горожан] право было избрать тех, кто им показался более привлекательным, кто, на их взгляд, будет более качественно работать. Кто-то не принимал участие из тех, кто работал долгие годы, потому что есть уже и особенности возраста, устали, кто-то вообще с первых дней создания органов местного самоуправления. Мы их, конечно, благодарим, - рассказала Чечина.

Она подчеркнула, что сейчас муниципалы находятся в тесном взаимодействии со Смольным и городским парламентом, но добавила, что "не все получается" и есть некие претензии. К кому и от кого именно - Чечина не уточнила.

По теме местного самоуправления у вице-губернатора также спросили про животрепещущие вопросы муниципалов: про муниципальную реформу и возможную передачу полномочий по благоустройству районным администрациям. Говорить о реформе местного самоуправления, по мнению Чечиной, пока преждевременно, а вот к идее лишить муниципалов обязанностей по содержанию дворов и проведению закупок на их благоустройство она отнеслась негативно.

- На мой взгляд они [муниципалы] способствуют созданию уюта во дворах. Это и озеленение, и оборудование детских и спортивных площадок, это подъездные дороги, это замена или ремонт покрытия во дворах. Поэтому я, как вице-губернатор, курирующий взаимодействие с органами местного самоуправления, такой законопроект не поддерживаю, потому что от этого может зависеть качество жизни наших петербуржцев, - заявила Чечина.

Ранее на прямой линии правительства выступил недавно назначенный на пост вице-губернатора Петербурга Сергей Кропачев, который рассказывал об отопительном сезоне и состоянии труб.

Константин Леньков / Кадр из трансляции правительства Петербурга