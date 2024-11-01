Минюст внес публициста Архангельского* в реестр иноагентов

Министерство юстиции 1 ноября пополнило реестр иностранных агентов четырьмя новыми фамилиями. В список вошли публицист Александр Архангельский* и журналисты Александр Горбачев**, Алексей Серегин*** и Анна Зуева****.

По версии Минюста, Архангельский* выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о действиях и политике российских властей. В вину Горбачеву** поставили то же самое, отдельно уточнив, что тот якобы распространял фейки о Вооруженных силах, а сам проживает вне пределов России.

О Серегине*** в Минюсте заявили, что тот выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, а также о российской армии. Аналогичный спектр претензий содержится и в информации о Зуевой****. Попутно о журналистке сообщили, что она "является участником организаций, включенных в реестр иностранных агентов", и проживает за рубежом.

*Минюст внес Александра Архангельского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Александра Горбачева в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Алексея Серегина в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Анну Зуеву в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру