Уборка снега, видеонаблюдение и кофемашины: октябрьские закупки Смольного

В минувшем октябре администрация губернатора разместила на сайте Государственных закупок 34 заявки на поиск поставщиков товаров и услуг. По двум из них определение поставщика было приостановлено по жалобе, сумма обеих закупок составила 232,3 тысячи рублей. Совокупная начальная цена прочих 32 закупок превысила 34,8 млн рублей. В чем нуждался Смольный в прошедшем месяце, разбирался ЗАКС.Ру.

Самой крупной закупкой октября стал электронный аукцион на очистку кровель Смольного и двух других объектов, включая резиденцию губернатора в поселке Комарово, от снега и наледи в зимний период. Максимальная цена заявки была указана на уровне 8,3 млн рублей, однако фактически подрядчик может получить не всю указанную сумму. Дело в том, что оплата услуг будет выполняться за каждый случай оказания услуги по отдельности. Первоначально на очистку кровель, удаление сосулек, перекидывание снега и льда на газоны и работу телескопической вышки закладывалось по 6,5 тысяч рублей за каждую смену. По итогам электронного аукциона сумма была снижена до 5,1 тысячи рублей.

По схожей схеме планируется оплачивать услуги по уборке и вывозу снега с двух объектов администрации в Курортном районе, включая резиденцию градоначальника. За каждый случай оказания услуг, включающих механизированную уборку снега и его погрузку, а также вывоз с территории, будут платить подрядчику по 6,4 тысячи рублей. Общая начальная сумма контракта составляет при этом 2,1 млн рублей.

На услуги по проверке, наладке и испытаниям электрооборудования и электроустановок в комплексе зданий Смольного изначально было заложено 4,6 млн рублей, однако по итогам конкурса цену уменьшили до 4,3 млн рублей.

Более заметным оказалась разница между начальной и итоговой ценой контракта на поставку бутилированной воды в Смольный. За 7,3 тысячи бутылок питьевой воды объемом 18,9 литра предполагалось заплатить не более 2,8 млн рублей, однако победитель конкурса выразил готовность оказать услуги за 1,3 млн рублей.

Со второй попытки чиновникам удалось заключить контракты на поставку двух видеорегистраторов для системы телевизионного наблюдения за безопасностью в комплексе Смольного. Закупки проводились отдельно по каждому устройству, стоимость каждого составила два миллиона рублей.

В сентябре администрация уже размещала аналогичные закупки, но тогда на конкурсы не было подано ни одной заявки. В этот раз конкурсы привлекли внимание одного претендента, с ним и были заключены контракты.

Нуждается администрация и в техническом обслуживании кулеров и кофемашин, установленных в помещениях комплекса Смольного. За оказание соответствующих услуг в течение 2025 года чиновники были готовы заплатить 1,9 млн и 1,8 млн рублей соответственно. Проведение электронных аукционов позволило уменьшить стоимость работ до 580,1 тысячи рублей в случае с кулерами и до 378,9 тысячи рублей в случае с кофемашинами.

Еще одна закупка Смольного касается уже не обслуживания кофемашин, а их приобретения. За максимальную сумму в 233 тысячи рублей планируется получить четыре аппарата с возможностью приготовления двух чашек напитка одновременно. Также машины должны работать как с зернами, так и с молотым кофе и обладать регулировкой степени помола.

За предоставление в следующем году автовышки с оператором и крана — манипулятора со стропальщиком в Смольном готовы заплатить до 1,3 млн рублей. На практике оплата будет производиться за каждый выезд отдельно, максимальная ставка обозначена на уровне 13,2 тысячи рублей за выполнение работы.

За установку и сопровождение информационно-справочной системы "Кодекс" в 2025 году администрация губернатора заплатит 1,2 млн рублей. Среди прочего, в системе представлены базы данных по законодательству Петербурга, Ленинградской области и Москвы. От подрядчика ждут адаптации ИСС, ее установки на технических ресурсах и настройки доступа к ней сотрудников заказчика.

На услуги связи в 2025 году предполагается потратить до 1,1 млн рублей. Речь идет об обеспечении доступа к интернету, кабельному телевидению и местной телефонной связи. Еще 1,1 млн рублей заплатят подрядчику за проведение ремонта и работ по содержанию дерево- и металлообрабатывающих станков на территории Смольного. Техническое обслуживание стиральных и гладильных машин оценили в 388,9 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру