В Петербурге 2 ноября обещают снег и гололедицу

В Петербурге сохранится холодная погода с осадками в виде мокрого снега, об этом 2 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тыловой части циклона "Мартина", уходящего своим центром в районы Пермского края. Из-за этого в городе будет довольно холодно, погода будет облачная с прояснениями, а также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на тротуарах и дорогах будет гололедица.

Воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, 3 ноября, пройдут снег и мокрый снег, а температура будет примерно такой же.

Фото: ЗАКС.Ру